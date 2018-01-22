В Сенате США договорились о возобновлении работы правительства

Сенаторы США проголосовали за возобновление работы федерального правительства до 8 февраля после трехдневного перерыва. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что он пришел к согласию с республиканским лидером Сената Митчем Макконнеллом, чтобы держать правительство открытым в течение следующих трех недель и планировать решение проблемы так называемых "мечтателей".

Как отмечает издание, демократы настаивали на том, чтобы любое краткосрочное законодательство относительно бюджетных расходов на содержание власти, должно включать защиту для молодых незарегистрированных иммигрантов, известных как "мечтатели".

Республиканцы, в свою очередь, заявили, что не будут вести переговоры относительно иммиграции, пока демократы не дадут им необходимых голосов для восстановления правительства.

Неспособность достичь соглашения заставила Трампа отменить запланированную поездку в выходные дни в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и создала неуверенность в его запланированной поездке на этой неделе на Всемирный экономический форум в Давосе.