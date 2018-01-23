Турки захватили 15 сирийских деревень

И планируют продолжить наступление с нового направления

Турецкие военные заявили о захвате в ходе операции "Оливковая ветвь" 15 деревень в сирийском районе Африн, контролируемом курдским ополчением.

Об этом передает государственное информагентство Турции Anadolu.

Продолж0ился артиллерийский обстрел курдских позиций, начато наступление сухопутных войск с нового направления - со стороны города Азаз на севере Сирии. Войскам удалось продвинуться в районе Африна на 8 км.

В ходе боевых действий Турция потеряла убитым одного военнослужащего. Сирийские правозащитники сообщили о погибших в ходе турецкого наступления 22 мирных жителя.

Рассмотрение ситуации в Сирии на заседании СБ ООН накануне завершилось устным призывом к Турции "проявлять сдержанность", о чем сообщил журналистам постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

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На призывы Вашингтона к сдержанности и определению конкретных сроков проведения операции президент Турции Эрдоган ответил: "А сколько времени вы уже находитесь в Афганистане? А что, присутствие в Ираке уже закончено?".

Ранее Эрдоган уже заявил, что после Африна операция "будет продолжена в Маджибе" - городе на востоке Сирии, также контролируемом курдским ополчением.

Напомним, Турция заявила о намерении выбить курдов из пограничных районов Сирии.