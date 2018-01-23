Китай построит еще одну "Великую стену"

Власти китайской провинции провинция Синьцзян, находящейся на северо-западе страны, планируют построить вокруг региона стену.
Об этом заявил губернатор провинции Шохтар Закир, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
По словам губернатора, строительство "Великой стены" позволит воспрепятствовать проникновению боевиков из соседних стран.
Закир подчеркнул, что вдоль пограничной стены будет существенно улучшена инфраструктура.
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"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы не оставить пропусков в программах социальной безопасности и удостовериться, что ключевые зоны остаются абсолютно безопасными", - отметил губернатор.
Напомним, в Китае рабочим выдали зарплату кирпичами.