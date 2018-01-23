Атаку на кабульский отель могут классифицировать как военное преступление

Глава миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото заявил, что нападение боевиков Талибана на отель в Кабуле могут классифицировать как военное преступление.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Он призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.
В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение боевиков "Талибана" на отель в Кабуле, выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым
Напомним, военные преступления, носящие массовый характер, с большим числом жертв, считаются преступлениями против человечности и подсудны не национальным военным судам, а международным военным трибуналам. Ввиду исключительной серьезности к преступлениям против человечности неприменим срок давности.