Лондон заблокировал активы подозреваемых в убийстве Литвиненко

Это сделано в соответствии с положениями закона 2001 года о борьбе с терроризмом

Великобритания заморозила активы граждан России Андрея Литвиненко и Дмитрия Ковтуна, которые обвиняются в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Это сделано в соответствии с положениями закона 2001 года о борьбе с терроризмом, передает "Радио Свобода".

21 января судья Роберт Оуэн, который возглавлял британское правительственное расследование этого преступления, заявил, что Луговой и Ковтун убили Литвиненко, положив в чай смертельную дозу полония 210 во время встречи 1 ноября 2006 года.

Литвиненко, который был публичным критиком президента России Владимира Путина, умер через несколько дней после этого.

Оба подозреваемых отрицают любую причастность к смерти Литвиненко. Однако британские следователи нашли следы полония 210 в гостиницах, ресторанах и самолетах, которыми пользовался Луговой. В 2007 году он стал депутатом российской Государственной думы. В 2015 году президент России Владимир Путин присудил ему государственную награду "За службу Родине".