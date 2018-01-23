Курдские демонстранты, протестующие против военной операции Турции в Сирии, подрались с турецкими пассажирами в аэропорту Ганновер-Лангенхаген (Германия).
РИА Новости пишет, спонтанная демонстрация курдов против военных действий Турции в Сирии, возникшая в терминале "В" аэропорта Ганновер-Лангенхаген в Германии, переросла в масштабную потасовку. Демонстранты выкрикивали обвинения в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда турецкие пассажиры, находящиеся в терминале, набросились на них.
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В инциденте приняли участие около 180 человек, против 20 из них стражам порядка пришлось применить перцовый газ. Рейс в Стамбул был задержан более чем на полчаса. Начато расследование.
Напомним, Вашингтон фактически поддержал действия Эрдогана в Сирии.