Во вторник, 23 января, примерно в 11:32 по киевскому времени около побережья Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Теперь американскому штату угрожает цунами. Об этом пишет ЛІГА.net со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине около 19-25 км под поверхностью океана, примерно в 280 км к юго-востоку от городка Кадьяк.

Власти объявили об угрозе цунами на близлежащих островах и западном побережье США. Жителей низинных районов вдоль береговой линии Аляски и Британской Колумбии призвали эвакуироваться.

Данных о пострадавших пока нет, однако Геологическая служба США присвоила происшествию желтый уровень тревоги, означающий "небольшую вероятность жертв и экономического ущерба".

Map shows Pacific coastlines under a tsunami warning (red), and tsunami watch (yellow) after powerful quake off Alaska https://t.co/Wwd3w0gx07 pic.twitter.com/7GhFZvMyFv — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) 23 января 2018 г.

Источник: sottocoperta.net