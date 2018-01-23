Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах

Много лет живущая в Японии архитектор, реставратор и поэт Галина Шевцова рассказала Фокусу о том, что японцы знают об Украине, развенчала некоторые мифы о Стране солнечного истока, а некоторые мифы — подтвердила

Японию принято называть Страной восходящего солнца, но японцы называют свою землю "Страна солнечного истока". Многим кажется, что здесь всё устроено иначе, что японцы с их зелёным шоколадом и бесконечными поклонами похожи на инопланетян. Какие же на самом деле японцы — как живут, чему радуются, есть ли между нами что-то общее?

КТО ОНА Доктор архитектуры, Ph.D, фотохудожник, каллиграф, фольклорист, автор хайку и четырех монографий по архитектуре, искусству и культуре Японии, переводчик нескольких сборников японских стихов и мистических рассказов. Участвует в реставрационно-исследовательских работах в Японии ПОЧЕМУ ОНА Живёт в Японии, много общается с коллегами и студентами, знает их образ жизни и мыслей

О казаках и самураях, страхе потеряться и египетской погребальной лодке

Что общего у украинцев и японцев кроме того, что те и другие — земляне?

— Например, у нас совпадают традиционные установки вежливости. Когда японский профессор Тосио Сакураи приехал в Киев и вручил моей маме подарок, она взяла его, унесла и спрятала, профессор же очень обрадовался, потому что европейцы подарки сразу при всех открывают и рассматривают, а японцы делают это в одиночестве. Потому что это личное дело и важен не сам подарок, а проявленное внимание.

Есть и историческое сходство: например, казацкая и самурайская модели правления довольно близки. А система военных лидеров — редко встречающаяся форма организации общества.

Кроме того, у нас и у японцев культура сельскохозяйственного типа, похожи древние верования, свойственна близость к природе.

В Японии, как и в Украине, сильно опекают детей, крепки семейные связи. В Европе и Америке — более отстранённое отношение к родственникам. А в Японии есть даже так называемые детские сады для стариков. Их утром туда привозят, вечером забирают. Они общаются, что-то делают вместе, слушают лекции. Просто чтобы не скучали дома — такие заведения есть практически в каждом селе, не говоря уж о городах.

Мы от европейцев, возможно, дальше, чем от японцев. Сознание украинцев в большей степени восточное. Но это, конечно, не может быть препятствием в нашем стремлении к сближению с Европой — в этом случае важен не национальный характер, а совсем другие вещи.

Японцы, которых встречаешь в Европе, Америке или других странах, производят впечатление отстранённых от окружающих людей. Они как бы не хотят смешиваться. Это проявление национального эгоизма?

— Эффект отстранённости японцев есть, но его причина в другом. Национальная гордость — это черта китайская, они, помня свою великую историю, считают себя избранными, поэтому предпочитают общаться только друг с другом. Японцы действительно держатся кучно, особенно если выезжают куда-то группой, но это во многом из-за боязни оторваться от коллектива. В Японии всё очень удобно и безопасно устроено. Главное — заработать деньги, а дальше ты находишься практически в потребительском раю. Здесь всё есть для комфортной жизни (элементарно — туалеты на каждом углу), практически нет краж, можно не запирать квартиру.

Галина Шевцова: "У японцев нет обходного сознания, оно прямое. Это даже по языку видно — здесь нет прямых метафор, очень мало прилагательных. У них и поэзия такая — описывает то, что есть"

Мои киевские знакомые как-то оставили в маленькой японской гостинице немалые деньги, ушли на целый день и забыли закрыть дверь, а когда вспомнили, забеспокоились, я их уверила, что ничего не случится ни с их дверью, ни с деньгами; так оно и было. Тут даже думать об этом не надо.

И когда японцы, многие из которых никогда не покидали страну, наконец-то выехали с какой-то группой, то очень боятся отстать, им этот чужой мир непонятен и страшен. Кроме того, у них есть чувство, что они часть коллектива, и не потому что им так нравится, а потому что у них были такие исторические условия — иначе они не смогли бы выжить.

Хотя есть и немало японцев, которые решаются ездить в одиночку и стараются избегать встреч с соотечественниками — они так отдыхают. Это как раз более понятно для нас — я, когда вижу, например, в Париже наших туристов, тоже стараюсь сесть подальше.

Распространено мнение, что японцы во всем стремятся к совершенству — как в работе, так и в развитии личности.

— Бывает по-разному. С одной стороны, если в Японии к вам придёт сантехник, вы наверняка сможете поговорить с ним о средневековой японской поэзии. С другой — у них в памяти хранится много разной информации, но они не всегда могут её аналитически просеивать, выделять главное и обобщать.

Даже в моей науке японские учёные проводят очень много мелких исследований, но не делают глобальных выводов, не выделяют общих течений. Однажды на конференции я специально пошла послушать доклад одного японца, посвящённый исследованиям древнеегипетской погребальной лодки. Я была в шоке, потому что все 30 минут доклада он рассказывал всего о трёх досках корпуса этой лодки, о том, как они соединены, как совпадают отверстия… Поэтому, например, когда я представляю научному миру свои исследования на глобальные темы, часто встречаю глухое непонимание. Есть, конечно, люди, которым это интересно, но их немного. Я спрашивала об этом профессора Сакураи, который мыслит более аналитично, чем я. Он сказал, что на самом деле многие видят глобальные связи и делают выводы, но в работах никто об этом не пишет, потому что боятся реакции — в науке, особенно такой субъективной, как наша, есть множество неоднозначных областей и всегда можно к чему-нибудь придраться. Когда мыслишь глобально, обязательно допускаешь неточности в каких-то деталях, тут вероятность ошибки почти стопроцентная. Поэтому в Японии, как правило, никто не делает обобщений, а просто считают свои дощечки.

Если провести параллель, то на этом и основано японское качество: они редко совершают открытия, но часто дорабатывают идеи и изобретения, сделанные другими. Они что-то берут и начинают крутить в разные стороны — уменьшать, делать качественнее, эффективнее. Эта их способность работать с деталями для меня, например, немыслима.

У японцев нет обходного сознания, оно прямое. Это даже по языку видно — здесь нет прямых метафор, очень мало прилагательных. У них и поэзия такая — описывает то, что есть. Буквально описывает какой-то момент, какую-то частичку мира, и это подталкивает читателя к собственным мыслям, воспоминаниям. Это не красивость фигуры речи, а буквальное наблюдение. Остаётся очень много недосказанности, пространства для самостоятельной работы. То есть здесь, например, нельзя заявить, что фонарь похож на тыкву. Но можно сказать, что есть фонарь и есть тыква, и читатель, скорее всего, поймёт, что фонарь похож на тыкву и они как-то связаны.

Галина Шевцова: "Окультуренная природа в городах Японии часто маскируется под настоящую, при том что японцы доходят до того, что могут выщипывать лишние, по их мнению, иголки у сосен"

Про одну работу на всю жизнь, 30-летних подростков и пьянство без похмелья

Иногда кажется, что в Японии вообще нет проблем кроме катастроф — настолько у них всё хорошо организовано, люди ответственные и самоотверженные.

— Да, в Японии непросто найти внутренние проблемы. Но, есть, например, проблема старения населения — получающих пенсию всё больше, а платящих налоги в пенсионный фонд всё меньше. И что будет через 10–20 лет, непонятно. Женщины должны уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65. Пенсионеры могут работать только по контракту.

Сейчас обострилась проблема перегрузок на работе, вплоть до смерти работника. У человека развивается социальная усталость, он может стать странным, не опасным, но несколько неадекватным.

Кроме того, японцы настолько избалованы уютной жизнью, что, столкнувшись с какой-то проблемой, не могут её решить. Поэтому проблема самоубийств тоже очень серьёзная — человека уволили с работы, например, он пошёл и бросился под поезд. Или, помните, когда секта "Аум Синрикё" распылила газ в метро? Я слышала, что многие погибли просто потому, что не пытались спастись, а ждали, когда кто-то придёт и им поможет.

В Японии всё больше молодых людей, как девушек, так и юношей, не хотят создавать семью, потому что это очень дорого. Они живут с родителями, нормально работают, но за отдельное жильё не платят, питаются все вместе, а остатки зарплаты тратят на развлечения.

А как в Японии организована система образования?

— Здесь три уровня школы: младшая, средняя и старшая. Это разные заведения, в разных зданиях, в них нужно поступать, сдавать экзамены. При поступлении в среднюю и старшую школу происходит градация учащихся по уровню способностей. Дети здесь очень ответственные — даже в метро всё время что-то учат, читают, пишут.

Школы тут — скорее не образовательный, а социальный институт. В японских школах работает много кружков и спортивных секций. Ученик обязан посещать хотя бы один из них — там формируется сообщество, которое моделирует дальнейшую взрослую жизнь человека.

Галина Шевцова: "Быстро сделать карьеру тут невозможно, если только ты не музыкант, не художник, не артист"

Чтобы поступить в вуз, детям нужно сдавать что-то вроде нашего ВНО, но есть институты, в которых проводится собственное дополнительное тестирование. Поэтому дети уже со средней школы начинают ходить в дополнительные вечерние учебные заведения, чтобы готовиться сдавать эти тесты. Свободного времени у них практически нет.

А как же яркая, мультяшная, постоянно "отжигающая" японская молодёжь? Есть такой миф, что подростки ведут себя неадекватно традициям и нация меняется.

— Это не так. Да, молодёжь странная, но на нравы молодёжи жаловались ещё в Древнем Риме. На самом деле японские подростки и студенты странно выглядят только до тех пор, пока не поступят на работу, а там нужно соответствовать другой системе. По роду своей деятельности я очень много общаюсь с молодёжью, они такие же японцы, как их родители.

Мы уже немного говорили о работе. Существует мнение, что для японца работа на первом месте. Как устроена в Японии система занятости?

— Поиск работы зависит от того, какой ты университет окончил. Если высший по рейтингу, например, Токийский или Киотский, то никаких проблем — студенты ещё не закончили учиться, а у них уже есть по несколько предложений. Если обычный вуз, то после его окончания начинается "джоб-хантинг". Существуют даже специальные книжки, как надо одеться на собеседование, чтобы произвести лучшее впечатление, — например, женская сумка должна иметь жёсткую форму.

Поиск работы может длиться до года, но обычно человек за несколько месяцев её находит. А если ты за год не успел устроиться, то найти работу уже сложнее — у работодателя возникает мнение, что с человеком что-то не так, если он так долго ищет работу. Более того, если выпускник не сразу после школы поступил в университет — это тоже минус при поиске работы.

В Японии не развита такая система, как социальный лифт. В Украине, например, молодой менеджер приходит и уже через пять лет может добиться какого-то высокого поста. Тут это практически невозможно: пока человек не достигнет определённого возраста, он не может получить повышения. Отбор тоже есть — кто-то не получит повышения никогда, а кто-то получит, но только по достижении определённого возраста. Учитываются и возраст, и заслуги. Быстро сделать карьеру тут невозможно, если только ты не музыкант, не художник, не артист.

От работника скорее требуется умение быстро выполнять много мелких простых, рутинных вещей, чем какие-то аналитические способности. Тут каждый сверчок знает свой шесток, у каждого своя функция, но при этом средний уровень квалифицированности и образованности гораздо выше, например, нашего. Лишняя инициатива при такой организации мешала бы, поэтому они и трудятся так слаженно, по принципу муравейника или улья.

В Японии долго существовала система пожизненного найма. С одной стороны, это удобно и компании и сотруднику, с другой — если человек увольнялся, то новой работы уже найти не мог. Сейчас это как бы продолжается, хотя такого закона и нет — если ты уволился с работы, на которую устроился после института, то другой постоянной уже не найдёшь и переходишь в разряд "наёмных сотрудников", то есть дополнительных. А это значит, что за ту же работу станешь получать в два раза меньше, у тебя не будет совсем или будет гораздо меньше социальных гарантий. То же самое происходит с теми людьми, чья компания банкротится. Поэтому японцы очень боятся увольнения, держатся за работу, даже если она им не нравится.

Галина Шевцова: "Сырая рыба — не значит, что она не обработанная. Её обрабатывают уксусами, соусами, обжигом верхней части, плюс васаби — очень сильное дезинфицирующее средство"

А как японцы отдыхают?

— Тут нет традиции ездить на море, как у европейцев. Пляжей немного, туда ходит в основном молодёжь, человек может жить у моря и не ходить купаться. У японцев есть своё развлечение — это онсэны, горячие источники. У них "поехать на воды" — значит купаться в горячих источниках. Таких источников очень много: в пещерах, на открытом пространстве, на морском берегу — чтобы любоваться пейзажем, есть даже источники с ваннами из кипариса, очень ароматные. Онсэны есть практически везде, на всех островах, особенно в горах.

Молодёжь, конечно, по-своему отдыхает, особенно в Токио, — клубы, дискотеки, косплеи. В Киото и Осаке тоже есть большие игровые центры — я была, там весело и увлекательно, очень много народу, гул стоит, не только подростки играют, но и взрослые.

Ещё есть особенность — японцы ментально взрослеют в нашем понимании медленнее, тут 25-летний вполне может себя вести, как 15-летний. Это почти сознательная модель поведения — они не стремятся выглядеть взрослыми. Для них это ещё и отдушина в какой-то мере.

А алкоголь как способ расслабиться популярен?

— Тут практически нет таких пьяниц, которые бы дебоширили, били родных, гадили, но при этом алкоголизм существует. Большинство мужчин, если не пьют, не могут расслабиться вечером, а расслабляться надо, потому что работа психологически сильно давит. Отношения в коллективе бывают очень тяжёлые, у японцев очень много сил расходуется на размышления о том, кто что про тебя сказал, как поступить, как повернуться, как извиниться. У нас на это не особо обращают внимания, а уж если кто-то поссорился, то начинают ругаться. Тут же всё как-то подавлено, тянется годами. Поэтому пьют почти все мужчины, особенно работающие в офисах. Но при этом они не становятся агрессивными, и похмелья на следующий день у них, кажется, нет. У японцев другой метаболизм, и, наверное, поэтому, опьянев, они остаются тихими, вежливыми, приятными людьми.

О маньяках, якудза и паразитах в сырой рыбе

Есть ещё два мифа про Японию. Первый: когда смотришь японские комиксы и мультфильмы, складывается впечатление, что японцы сплошь педофилы. Чтобы рассказать о втором, достаточно произнести слово "якузда"...

"Японцы настолько избалованы уютной жизнью, что, столкнувшись с какой-то проблемой, не могут её решить. Поэтому проблема самоубийств очень серьёзная"

— Что касается "педофилов", то нет. Секс с несовершеннолетними здесь уголовно наказуем, и рисковать желающих немного. Я сама видела такой эпизод: идут барышни в школьной форме, коротеньких юбочках, с ярким макияжем, подъезжает чёрный автомобиль, открывается окно, мужчина спрашивает: "Девочки, сколько вам лет?", они говорят, что-то типа "15-16" — окно закрывается, машина уезжает. Но картинки смотреть тут никто не запрещает, у них как бы компенсаторная функция. Традиции японских порнографических картинок идут с Х века, если не раньше. А маньяков, которые насилуют и калечат, тут нет. Маньяками здесь называют эксгибиционистов, которые появляются только в тёплое время года, так что их даже можно использовать в качестве "сезонного слова" для хайку.

Якудза реально существует. У них свои районы, свои улицы. Это не значит, что там все бегают с пистолетами. И если вы, скажем, туда зайдёте, то ничего необычного не заметите. Многие из якудза уже давно вполне добропорядочные граждане, которые держат легальные магазины и платят налоги. Но всё равно эта система остаётся — у них какие-то свои привилегии, своя жизнь и свои правила, и многие из них действительно в татуировках. У якудза даже есть свой фестиваль, где можно на них посмотреть. Они как бы живут отдельной субкультурой, внешне их деятельность незаметна, на обычных людях не отражается.

Японцы религиозны?

— В Японии мирно сосуществуют две основные религии — синто, основанный на пантеистических верованиях и ритуалах древних жителей японских островов, и буддизм, который завезли из Китая через Корею. Подавляющее большинство японцев считают себя последователями обеих этих религий.

И взрослые, и дети постоянно ходят в храмы, посещают всевозможные традиционные фестивали, совершают поклонения. Это не значит, что они искренне верят в существование бога. Это скорее практическая вещь — они приходят успокоиться. Школьник, например, перед экзаменами идёт в специальный храм, пишет табличку с пожеланием сдать экзамен, платит за неё деньги.

Религия для японцев — повседневный ритуал, это очень красиво.

А как в Японии пересекаются традиции и технологии?

— Это бывает постоянно, доходит до смешного. Японцы могут участвовать в древнем фестивале, где они едут на лошадях, в соломенных плащах, в национальных костюмах, и тут же у них мобильные телефоны.

Квартиры набиты современной техникой, при этом остаются татами, сидение на полу, низкие столики. Удивительное сочетание.

"Маньяками здесь называют эксгибиционистов, которые появляются только в тёплое время года"

Окна тут уже не бумажные, а стеклянные, но одинарные, везде щели, ветер по квартире гуляет — для японцев это нормально. Народ очень закалённый, у них даже эпидемии гриппа гораздо меньше выражены. Хотя последнее время случается множество кишечных инфекций. Это связано в основном с появившейся недавно модой есть полусырое мясо.

Что касается рыбы, то тут многовековые традиции её приготовления. Сырая рыба — не значит, что она не обработанная. Её обрабатывают уксусами, соусами, обжигом верхней части, плюс васаби — очень сильное дезинфицирующее средство. Мастер суши учится как минимум 10 лет. Чтобы научиться делать хорошие суши, достаточно, наверное, и года, а остальное время учатся тому, как обезвреживать паразитов в рыбе — у каждой рыбы свой паразит, он живёт в разных частях её тела.

Про больницы, енотов — инспекторов кастрюль и "лишние" сосновые иглы

Что вы можете сказать о японской медицине?

— Здесь работает система страхования: 30% за лечение платит пациент, остальное — по страховке. Стоимость страховки зависит от доходов человека. Кроме того, существует система уменьшения расходов в случае больших проблем со здоровьем. Если тебе предстоит серьёзное лечение, в мэрии можно оформить специальную бумагу. В зависимости от твоих доходов устанавливается максимальная сумма, которую допустимо выплачивать в месяц за лечение, — например, $300 или $500, или $800 в местном эквиваленте, а все превышающие такую сумму расходы, это могут быть тысячи долларов, десятки тысяч — платит страховая компания. Есть виды услуг, связанные с новейшими технологиями, экспериментальным лечением, которые страховка не покрывает.

Чтобы начать лечиться, надо выбрать клинику, заплатить вступительный взнос, и тебе заведут электронную карту пациента. С картой можно ходить к любым врачам этой клиники, направления от терапевта не нужны. Там практически в каждой более-менее крупной клинике есть оборудование, которое в Украине иногда существует в единственном экземпляре.

В обычной больнице, как правило, есть бесплатные палаты на 4 или 6 человек, за двухместную или одноместную палату нужно доплачивать, нужно доплачивать небольшую сумму и за питание. В 4–6-местных палатах каждая кровать огорожена ширмами, других пациентов не видно, но слышно.

В аптеках можно купить только элементарные вещи: леденцы от кашля и пластырь, например. Все лекарства пациенту выписывает врач и по рецепту изготавливает фармацевт. Даже простое обезболивающее просто так купить нельзя.

Галина Шевцова: "Японцы ментально взрослеют в нашем понимании медленнее – тут 25-летний вполне может себя вести как 15-летний"

Бытует мнение о мегаполисах и девственной природе: подавляющее большинство японцев живёт в огромных городах, но стоит оказаться за чертой города как попадаешь либо на рисовое поле, либо в ухоженные леса и горы. Так ли это? Как японцы относятся к проблеме экологии?

— Это чистая правда. Но многие так и живут в каменных джунглях, никуда не выезжают. А у меня профессия такая, что нужно ездить. Выезжаешь из города — сразу оказываешься в дикой природе. И там становится понятно, почему в Японии до сих пор живут древние поверья. Ты оказываешься среди таких камней, в таких скалах и лесах, где возникает явное ощущение, что на тебя кто-то смотрит, кто-то высший, какие-то хозяева этого места.

Города тоже разные бывают, даже в Токио есть такие парки или сады — как острова дикой природы. А к окраинам Киото дикие горы вообще вплотную подступают. Там по ночам и дикие кабаны мусорные баки инспектируют, и енотовидные собаки кастрюли хозяек проверяют. А по самому центру возле реки спокойно ходят цапли и водяные черепахи. Окультуренная природа в городах Японии часто маскируется под настоящую, при том что японцы доходят до того, что могут выщипывать лишние, по их мнению, иголки у сосен.

Что касается экологии, то, говорят, в 1970-х здесь было ужасно — очень грязный воздух, люди задыхались. Но потом японцы "опомнились" и ситуацию исправили. Сейчас всё хорошо, воздух чистый, воду можно пить прямо из-под крана.

Ещё такое было явление. Японцы стали вырубать бесполезные, по их мнению, деревья (дубы, например) и на их место сажать криптомерию — она быстро растёт и у неё ровный ствол, очень подходящий для строительства. В результате у многих развилась аллергия на пыльцу криптомерии, а медведям, оленям, макакам и прочим животным стало нечего есть и они начали обчищать крестьянские огороды и теснить сёла. Теперь японцы начинают убирать криптомерии и сажать нормальные деревья.

Что знают и что думают японцы об Украине?

— В Японии учат в школе, что Украина — это страна с прекрасным чернозёмом, которая производит много пшеницы.

Японцы знают, что у нас был Чернобыль, есть футболист Шевченко и прыгун Бубка.

После Майдана знают про нас и про войну. И они очень переживали за нас, новости про Украину передавали круглосуточно, даже в универмагах по радио.

Украину здесь поддерживают не только на официальном уровне, но и на уровне простых людей. В 2014 году японцы, узнав, откуда я, даже специально подходили, чтобы выразить поддержку. А однажды мы зашли с японской подругой в маленький ресторан около её дома. Там собираются местные старички. Подруга меня им представила — старички встали и зааплодировали.

У японцев очень трезвый взгляд на наше положение — возможно потому, что новости тут передают объективно.