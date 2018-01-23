В Германии самолет столкнулся с вертолетом, четверо погибших

Оба летательных аппарата загорелись после падения на землю

В Германии, земля Баден-Вюртемберг, в воздухе произошло столкновение малого самолета и вертолета, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

"В Филиппсбурге, близ Карлсруэ, в воздухе столкнулись вертолет и малый самолет, при этом погибли 4 человека", – говорится в сообщении.

Полиция проверяет информацию о количестве жертв.

Известно, что оба летательных аппарата загорелись после падения на землю недалеко от гравийного завода. Что привело к столкновению, пока не известно.

Пока не сообщается, упали ли машины на населенную или пустынную территорию. В Филипписбурге проживают 13 тысяч человек.

Вероятно, вертолет принадлежит спасательной службе.

Одна из самых больших аварий такого рода произошла в 2002 году около Юберлингена на Боденском озере, тогда при столкновении грузового и пассажирского самолетов погибли десятки людей.