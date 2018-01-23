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Главная » Мир » В Словении заявили о готовности признать Палестину

В Словении заявили о готовности признать Палестину

В Словении заявили о готовности признать Палестину
Флаг Палестины / Фото: jewishjournal.com

Дебаты о том, следует ли признать государство Палестину, также происходят в Португалии, Ирландии, Бельгии и Люксембурге

23.01.18 48
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В феврале Словения готовится признать Палестину суверенным государством. Об этом заявил министр иностранных дел Словении Карл Ерьявец, передает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Словения планирует стать второй страной-членом ЕС после Швеции, которая признает государство Палестину среди 28 стран блока.

Дебаты о том, следует ли признать государство Палестину, также происходят в Португалии, Ирландии, Бельгии и Люксембурге.

С 1988 года 136 стран признают государство Палестину в ООН, где она имеет статус "государства-наблюдателя".

"Перемещение посольства США (в Иерусалим, – ред.) означает уход от двухгосударственного решения, – сказал Ерьявец. – Я думаю, что сейчас подходящее время для дополнительной поддержки Палестины".

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль занял восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 мусульманских государств, согласилась признать Восточный Иерусалим столицей Палестины на внеочередном саммите в Стамбуле.

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