Латвия одобрила переход всех школ на обучение на государственном языке

Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году

Кабинет министров Латвии одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает Delfi.

Правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, согласно которым перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

Проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12-е классы) – только на латышском языке.

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Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство ответственно отнесется к выполнению международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств и его развитию, в том числе обеспечив необходимое финансирование тех учебных заведений, которые согласно международным договорам реализуют программы образования нацменьшинств.