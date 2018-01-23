Уровень воды в реке за сутки поднялся на 35 сантиметров

Река Сена в Париже из-за сильных дождей вышла из берегов и затопила прилегающие улицы и парки. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Parisien.

Уровень воды в реке за сутки поднялся на 35 сантиметров и достиг отметки в 4,91 метра. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, максимум прогнозируют в 26 января – до 6,10 метров.

Последний раз такое сильное наводнение в Париже было в 2016 году, тогда уровень воды в Сене поднялся выше шести метров.

Из-за наводнения частично ограничено движение на прилегающих к реке дорогах, отменено железнодорожное сообщение. В Париже официально объявлен оранжевый уровень опасности.

Метеорологи сообщают, что за прошедшую неделю в бассейне реки Сена выпала двухнедельная норма осадков.

Осадки во Франции привели к наводнениям во многих регионах страны, в основном на западе и в Нормандии.