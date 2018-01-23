Великобритания создаст новое подразделение для борьбы с фейковыми новостями

Великобритания создаст новое подразделение для противодействия фейковым новостям и предотвращения дезинформационных кампаний других государств. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Заявление было сделано после заседания Совета национальной безопасности Великобритании, который одобрил первые выводы широкомасштабного исследования относительно способности страны реагировать на все виды угроз.

"Мы живем в эпоху фейковых новостей и конкурирующих нарративов. Правительство будет реагировать с более широким использованием коммуникаций национальной безопасности для решения этих взаимосвязанных сложных проблем", – сказал пресс-секретарь Мэй.

Он добавил, что подразделение будет создано на основе существующих специальных коммуникационных сетей национальной безопасности.

"Будет поставлена ​​задача бороться с дезинформацией, которую проводят государства или кто-то другой. Оно будет более систематически сдерживать наших противников и поможет нам достичь приоритетов национальной безопасности", – добавил он.

Пресс-секретарь не предоставил дополнительной информации о том, как будет работать это подразделение, где оно будет расположено и кому будет подчиняться.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть законодательство страны о средствах массовой информации для борьбы с фейковых новостями в интернете.

Рабочая группа по борьбе с фейковых новостями, созданная в рамках Европейской комиссии, уже начала работу, и обещает предоставить свои предложения в апреле.