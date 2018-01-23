В школе в США стреляли, минимум пять погибших

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в старшей школе на юго-западе американского штата Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Мэтт Бевин, передает Укринформ.

"Трагическая стрельба в окружной старшей школе Маршалл. Нападавший находится под стражей, подтвержден один летальный случай, ранены несколько других человек. Много информации еще неизвестно", – написал в Twitter губернатор Бевин сразу после появления сообщений об инциденте.

Позже местные СМИ сообщили о гибели "по крайней мере пяти лиц", не уточнив, идет ли речь об учащихся школы или взрослых.

По информации телеканала CBS News, семь человек были доставлены в больницы. Четырех раненых пришлось транспортировать медицинским вертолетом в Медицинский центр Университета в Нэшвиле. О тяжести ранений пока не сообщается.

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Школу окружила полиция. Из учебного заведения эвакуированы около 100 детей, сообщили правоохранители.

Расследование инцидента продолжается.