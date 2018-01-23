Метеорологи предупредили о новой угрозе схода лавин в Альпах

Это связано с потеплением после затяжных снегопадов

В немецких, австрийских и швейцарских Альпах в результате сильных снегопадов многократно возросла опасность схождения лавин. Об этом сообщило Баварское радио со ссылкой на метеослужбы, передает Укринформ.

Это связано с потеплением после затяжных снегопадов и возможными оттепелями на высоте в 1500-1660 метров. На высоте 2 тыс. метров температура возрастет до минус 1 в ближайшие сутки.

В минувшее воскресенье, 21 января, в баварских Альпах уже сошло несколько лавин. В результате погиб 30-летний лыжник, несколько человек получили травмы.

Власти объявили 5-й, самый высокий уровень опасности. Они призывают воздержаться не только от катания на лыжах, но и от пеших прогулок. Окрестности знаменитого курорта Гармиш-Партенкирхен, а также Партнахкламм вовсе закрыты для посещения.

По центральному телевидению Германии регулярно дают рекомендациии, как вести себя в опасной ситуации и сохранить жизнь, оказавшись под толщей снега.

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Метеорологи прогнозируют на всей территории ФРГ в среду резкое повышение температуры воздуха, в некоторых районах – вплоть до максимальных 14 градусов.

Сложная ситуация в Австрии и Швейцарии. Специалисты говорят, что такой опасности не было с 1999 года. Это сказывается и на работе служб, обеспечивающих логистику Всемирного экономического форума в Давосе, который буквально завалило снегом.