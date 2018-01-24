40-градусные морозы сковали Казахстан

Десятки людей попали в больницы с обморожениями, перекрыты дороги, закрыты школы

В Казахстане из-за сильного похолодания до 40 градусов мороза десятки людей попали в больницы с обморожениями. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана по меньшей мере 223 человека в последние дни подверглись серьезным обморожениям, 73 из них госпитализировали.

Представитель Министерства внутренних дел Руслан Иманкулов сообщил, что 24 января ограничен въезд и выезд из столицы Казахстана Астаны, а автодороги в восьми регионах были закрыты из-за погодных условий.

Многие школы и некоторые университеты страны Казахстана закрыли из-за непогоды.

Десятки домов в северном городе Петропавль остались без воды после того, как трубы лопнули на холоде.