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Главная » Мир » США ввели санкции против компаний РФ и Китая за поддержку КНДР

США ввели санкции против компаний РФ и Китая за поддержку КНДР

США ввели санкции против компаний РФ и Китая за поддержку КНДР
Фото: censor.net.ua

Ограничения введены в отношении нефтяных, судоходных и торговых компаний

24.01.18 93
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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против девяти предприятий, шестнадцати человек и шести судоходных компаний Китая и России, которые поддерживают режим лидера КНДР Ким Чен Ына в разработке ядерных программ. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт минфина США.

"Сегодняшние санкции направлены против посредников, которые финансово или же другим способом поддерживают программы Северной Кореи по созданию оружия массового поражения и прочий незаконный бизнес", – говорится в сообщении OFAC.

В соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, ограничения, введенные правительством США, нацелены на лица в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых сетей.

"Мы вводим дополнительные санкции против нефтяных, судоходных и торговых компаний, которые продолжают бросать спасательный круг Северной Корее для поддержки ядерных амбиций этого режима и дестабилизирующей деятельности", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

OFAC также ввело санкции в отношении министерства нефтяной промышленности КНДР, которое контролирует поставки сырой нефти в страну.

Напомним, недавно Совет ЕС добавил 17 человек в перечень граждан, которые подпадают под персональные санкции против КНДР.

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