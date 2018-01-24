В ПАСЕ избрали еврокомиссара по правам человека

ПАСЕ избрала комиссаром Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович. Об этом сообщает Укринформ.
Решающими стали 4 голоса.
"Комиссар избран на 6 лет, мандат начинает действовать с 1 апреля", - сообщили в ПАСЕ.
За Миятович проголосовали 107 депутатов. Докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека, француз Пьер-Ив Ле Борн получил 103 голоса.
Ранее сообщалось, что 23 января состоялось голосование по избранию комиссара Совета Европы по правам человека и ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства для победы в первом туре. 24 января голосование состоялось по количеству голосов.