Турция заявила о ракетном обстреле со стороны курдов из Сирии

На город Килис упали несколько ракет

Один человек погиб и 13 получили ранения в результате ракетного обстрела пограничного турецкого города Килис с территории Сирии. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции, передает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По словам губернатора, на город упали несколько ракет, одна из которых попала в мечеть и повредила ее. Он также сообщил, что двое раненых находятся в критическом состоянии.

Турецкие власти утверждают, что ракеты были выпущены из сирийского региона Африн курдскими подразделениями PYD/PKK, которых Анкара называет террористами.

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Напомним, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

Африн был основным убежищем для Рабочей партии Курдистана с июля 2012 года, когда режим Башара Асада покинул город без боя.

Анкара считает курдскую партию террористической организацией и заявляет, что не допустит расширения контролируемых курдами территорий.