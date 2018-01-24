ЕС должен измениться, чтобы конкурировать с Китаем и США, – Макрон

"Более амбициозные" страны должны иметь возможность двигаться вперед в направлении углубления европейской интеграции

Европейский Союз должен реформировать себя, чтобы иметь возможность конкурировать с Китаем и Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Макрон сказал, что "более амбициозные" страны должны иметь возможность двигаться вперед в направлении углубления европейской интеграции.

"Менее амбициозные не должны блокировать более амбициозных", - сказал он.

Президент Франции сказал, что страны ЕС должны координировать свою налоговую политику, "иначе таланты исчезнут".

Напомним, в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон предложил масштабную реформу Евросоюза, среди прочего предусматривающую общий бюджет для "финансирования совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений".

Создание совместного бюджета предусматривает должность министра финансов, а также парламентский надзор на европейском уровне.