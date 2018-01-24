Франция пообещала закрыть все ТЭС до 2021 года

Франция станет примером в борьбе с глобальными климатическими изменениями и закроет до 2021 года все теплоэлектростанции на угле. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме, передает Укринформ.

Параллельно Франция будет вкладывать в развитие инноваций и исследований, а также создаст для этого фонд.

"Мы будем принимать меры для радикального сокращения вредных выбросов... Мы закроем до 2021 года все теплоэлектростанции, работающие на угле, и запустим программы по развитию экологически чистых технологий", - заверил президент Франции.

Он сообщил, что в стране будет создан фонд для финансирования инноваций и исследований, объем капитала составит 10 млн евро.

"Стремлюсь, чтобы инновации стали основой нашей экономической политики", – отметил Макрон.

Для воплощения этой идеи Макрон будет содействовать снижению налогов для предприятий, а также созданию более благоприятных трудовых условий.

Что касается глобальных процессов, то Макрон убежден, что процесс глобализации, равно как и современная форма капитализма, переживают значительный кризис, выходу из которого будет способствовать усиление позиций Европы, более равномерное распределение ресурсов и отход от популистических идей.

Президент Макрон также призвал мировое сообщество уладить вопрос с оплатой налогов крупными интернет-компаниями, чтобы они платили налоги в тех странах, где получают прибыль.

В своем выступлении французский президент также с иронией прокомментировал присутствие в Давосе президента США Дональда Трампа. Отметив значительное количество снега, Макрон сказал, что "трудно поверить в глобальное потепление" (в таком ключе когда-то прокомментировал снегопады в США Трамп).