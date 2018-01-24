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Главная » Мир » Македония ради примирения с Грецией переименует аэропорт

Македония ради примирения с Грецией переименует аэропорт

Македония ради примирения с Грецией переименует аэропорт
Зоран Заев и Алексис Ципрас / Фото: twitter.com/Zoran_Zaev

Также будет изменено название автомагистрали, которая соединяет Македонию и Грецию

24.01.18 157
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Правительство Македонии переименует главный аэропорт страны в столице Скопье, который сейчас называется в честь Александра Македонского. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев после встречи с греческим коллегой Алексисом Ципрасом, передает Европейская правда со ссылкой на македонский служба Deutsche Welle.

Заев также заявил, что будет изменено название автомагистрали, которая соединяет Македонию и Грецию.

"Правительство изменит название аэропорта и шоссе. Шоссе будет называться "Дружба". Наша деятельность показывает нашу добрую волю. Это свидетельствует о том, что у нас нет территориальных претензий. Они (Греция, – ред.) будут демонстрировать свою добрую волю и позволят нам расширить нашу сотрудничество с ЕС и другими международными организациями", – сказал Заев.

Каким будет новое название аэропорта, пока неизвестно. Разговоры о переименовании велись еще в 2017 году, тогда македонские СМИ прогнозировали, что его могут назвать по географическому расположению, также фигурировал вариант переименования в честь Матери Терезы.

По информации греческого сайта Kathimerini, Заев и Ципрас около трех часов общались в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Это была первая встреча премьеров Македонии и Греции за последние семь лет.

Ципрас после встречи заявил, что надеется снять вето на членство Македонии в НАТО и интеграцию в Европейский Союз, решив долгий спор между двумя соседями.

"Мы поддержим вашу страну предложением присоединиться к Адриатическо-ионической инициативе и ратификацией в греческом парламенте второй часть Договора о вступлении в ЕС", – сказал Ципрас.

Напомним, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

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