Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Президент Всемирного банка нашел способ предотвращения роста конфликтов

Президент Всемирного банка нашел способ предотвращения роста конфликтов

Президент Всемирного банка нашел способ предотвращения роста конфликтов
Джим Йонг Ким / Фото: lickr.com/photos/worldbank

Мировая экономика должна расти так, чтобы позволить каждому человеку иметь возможность для развития

24.01.18 29
100

Для того, чтобы не допустить распространения конфликтов в мире, роста экстремизма и возникновения новых волн миграции, необходимо уменьшить уровень бедности на планете, чтобы все люди получили преимущества глобального экономического роста. Об этом заявил президент Всемирного банка Джим Йонг Ким, передает Укринформ.

"Я спрашиваю себя, по какому пути мировая экономика будет расти дальше так, чтобы позволить каждому человеку иметь возможность для развития? Поиск этого пути – это крайне важная и неотложная задача", – заметил он.

По словам главы Всемирного банка, если выход не будет найден, то "мы увидим, как самые разочарованные прослойки станут источником нестабильности". Он выразил убеждение, что в таком случае многие страны ощутят всплески "экстремизма, насилия и конфликтов", что также приведет к росту потоков миграции.

Напомним, 23-26 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, который собрал тысячи участников со всего мира, в том числе около сотни глав государств, правительств, международных организаций, а также руководителей глобальных компаний.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Германия за 9 месяцев 2017 года инвестировала в Украину 1,8 млрд евро, - МЭРТУкраина опустилась в топ-50 самых инновационных экономик мираМечты украинца. Чего наши соотечественники хотят больше всего

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25667
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 56000
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9253
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2479
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4430
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6165
  7. Севастополь. Город, который спас 5346
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4641
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 24199
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9318
  1. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 35284 / 37949
  2. Геоинженерия обернется катастрофой для Земли, - исследование 3547 / 4044
  3. Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 3326 / 3559
  4. Банкиры обещают откатить курса доллара назад 2525 / 7088
  5. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 1756 / 24199
  6. Новый Центризбирком. Как изменится состав украинского ЦИК 1700 / 1884
  7. Центрэнерго не будет покупать уголь у Ахметова 1657 / 1845
  8. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 1651 / 2875
  9. Минюст накажет бизнесменов за нарушения прав человека 1563 / 1810
  10. Порошенко обновил список предложенных им кандидатов на должности в ЦИК 1449 / 1605
  1. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 77 / 37949
  2. Расстрел в Афганистане. Необъявленная война против украинской авиации 21 / 3559
  3. Крестики-нолики: Как за границей выздоравливают те, на ком поставила крест отечественная медицина 18 / 774
  4. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 11 / 2875
  5. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 11 / 2722
  6. Полторы тысячи рабочих в Китае построили железнодорожную развязку за 9 часов 7 / 1057
  7. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 7 / 6165
  8. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 6 / 25667
  9. Мийте руки. Носіть шапочку із фольги 6 / 8455
  10. Скорее жив. Почему NaviBand не боится языкового барьера 6 / 1564
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.