Президент Всемирного банка нашел способ предотвращения роста конфликтов

Мировая экономика должна расти так, чтобы позволить каждому человеку иметь возможность для развития

Для того, чтобы не допустить распространения конфликтов в мире, роста экстремизма и возникновения новых волн миграции, необходимо уменьшить уровень бедности на планете, чтобы все люди получили преимущества глобального экономического роста. Об этом заявил президент Всемирного банка Джим Йонг Ким, передает Укринформ.

"Я спрашиваю себя, по какому пути мировая экономика будет расти дальше так, чтобы позволить каждому человеку иметь возможность для развития? Поиск этого пути – это крайне важная и неотложная задача", – заметил он.

По словам главы Всемирного банка, если выход не будет найден, то "мы увидим, как самые разочарованные прослойки станут источником нестабильности". Он выразил убеждение, что в таком случае многие страны ощутят всплески "экстремизма, насилия и конфликтов", что также приведет к росту потоков миграции.

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Напомним, 23-26 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум, который собрал тысячи участников со всего мира, в том числе около сотни глав государств, правительств, международных организаций, а также руководителей глобальных компаний.