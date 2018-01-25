Впервые за 18 лет американский президент прилетел на форум в Давос

В четверг, 25 января, президент США Дональд Трамп прилетел в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

Трамп станет первым президентом США, посетившим Давос за последние 18 лет. В последний раз - в 2000 году Всемирный экономический форум посещал Билл Клинтон.

Перед вылетом в Швейцарию Трамп написал в Twitter, что в Давосе "расскажет миру, насколько велика Америка и что она делает".

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"Наша экономика процветает и со всем, что я делаю, будет только развиваться... Наша страна, наконец-то, снова побеждает!" - заявил хозяин Белого дома.

Сегодня в Давосе Трамп планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, а завтра - с президентом Руанды и главой Африканского союза Полем Кагаме и президентом Швейцарии Аленом Берсе.

Кроме того, сегодня вечером Трамп проведет небольшой ужин для топ-менеджеров европейских компаний, а в пятницу выступит на форуме с речью.