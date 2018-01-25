В четверг, 25 января, в столице Египта Каире гигантскую статую фараона Древнего Египта Рамзеса II передвинули на 400 метров и установили возле входа в Большой египетский музей. Об этом пишет Громадське радіо со ссылкой на АР.

Статуя весит более 80 тонн и достигает в высоту 12 метров. Ее поместили на специальные прицепы и зафиксировали канатами. Колос перевозили вертикально, чтобы минимизировать нагрузку.

Перемещение статуи проходило в торжественной обстановке в присутствии дипломатов, чиновников, журналистов и под звуки гимна и военных маршей. На всем пути монумент сопровождают конные всадники в парадной форме.

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Министр древностей Египта Халед Эль-Енана заявил, что в течение последних трех месяцев статую интенсивно изучали, чтобы оценить его состояние к транспортировке. В некоторых частях колос укрепляли специальными материалами.

Эль-Енана добавил, что втранспортировка обошлась в 13,6 млн египетских фунтов (7,7 млн долларов), включая упаковку и распаковку статуи и подготовку дорог, которые выравнивали.