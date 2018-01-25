Палестинцы не получат денег, если не будет переговоров с Израилем, – Трамп

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить денежную помощь палестинцам, если они не сядут за стол мирных переговоров с Израилем. Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

"Вопрос денег обсуждается, но эти деньги не попадут к ним, пока они не сядут за стол мирных переговоров", – сказал Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп резко раскритиковал палестинского лидера Махмуда Аббаса за отказ встретиться с вице-президентом Майком Пенсом в ходе его недавней поездки на Ближний Восток.

"Они пренебрегли нами несколько недель назад, не позволив нашему великому вице-президенту встретиться с ними", – сказал Трамп.

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Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.