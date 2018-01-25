Генсек НАТО призвал Турцию ограничить применение военной силы в Сирии

Все государства имеют право защищать себя, но это должно быть сделано пропорционально и взвешенно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию ограничить применение военной силы в северной Сирии. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Столтенберг заявил, что он обсудил события в регионе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими союзниками НАТО.

Столтенберг отметил, что Турция является союзником, "который больше всего страдает от терроризма", и отметил, что "все государства имеют право защищать себя, но это должно быть сделано пропорционально и взвешенно".

Напомним, Турция проводит операцию против курдов на севере Сирии, которые были главным союзником США в борьбе против "Исламского государства".

Соединенные Штаты вносят наибольший вклад в бюджет НАТО среди всех 29 союзников и обладают наибольшим политическим влиянием, тогда как Турция обладает одной из крупнейших армий в Альянсе.

21 января турецкие сухопутные войска вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".