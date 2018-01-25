РФ целенаправленно втягивает страны Балтии в информационную конфронтацию, – НАТО

Российская пропаганда и дезинформация направлена на дестабилизацию стран Северо-Балтийского региона, подрыв НАТО и ЕС. Об этом говорится в обнародованном 25 января докладе Центра НАТО по передовому опыту в сфере стратегических коммуникаций в Риге, передает Укринформ.

"Исследование показало, что Россия применяет информационную конфронтацию против всего региона, а также целенаправлено против некоторых стран... Главные нарративы, которые Россия применяет против региона, направлены на подрыв авторитета НАТО и ЕС в глазах местного населения, формирование мысли о том, что угроза со стороны России ничтожна и что весь регион является русофобским", – заявили авторы доклада.

При подготовке доклада анализировалась имплементация информационной стратегии РФ в Северо-Балтийском регионе, включая активность пророссийских сайтов и государственных российских телеканалов и информагентств.

Кроме этого, говорится в исследовании, РФ пытается переписать историю Северо-Балтийских государств, прославляя при этом советское прошлое.

"Относительно некоторых стран – Россия пытается скомпрометировать, и даже демонизировать национальные правительства, деморализовать местное население, делая акцент на социально-этнических, экономических и политических отличиях, что сдерживает региональное сотрудничество и отношения с НАТО", – говорится в исследовании.

Отмечается, что российская пропаганда манипулирует дестабилизирующим фактором мигрантов в Европе, дискриминацией российских меньшинств в регионе.

Также отдельно отмечена российская концепция "защиты соотечественников за рубежом", что якобы дает Кремлю моральное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, включая применение военной силы, нарушение территориальной целостности государств. В частности, как говорится в докладе, такие действия РФ применила в Украине и Грузии.

Подчеркивается, что среди стран Северо-Балтийского региона наиболее уязвимыми для российской пропаганды и дезинформаци в части "защиты" русскоязычного населения являются Латвия и Эстония.