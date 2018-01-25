США и Турция ведут переговоры о создании зоны безопасности в Сирии

Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о возможности создания зоны безопасности в северо-западной Сирии, несмотря на то, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что неправильно обсуждать создание такой зоны, пока доверие между двумя странами не восстановится. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Мы определенно продолжаем переговоры с турецкой стороной о возможности создания зоны безопасности, как бы вы ее ни называли", – сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, начальник объединенного штаба.

В ходе того же брифинга пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что видела сообщения в СМИ о том, что Турция просит США вывести войска из Манбиджа.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в нарушении всех обещаний, данных по поводу курдских вооруженных формирований в Сирии.