В Чехии начинается второй тур президентских выборов

В пятницу, 26 января, в 14.00 по местному времени (15.00 по киевскому) в Чехии стартует второй тур президентских выборов. Избирательные участки закроются в субботу в 14.00. Об этом сообщает Укринформ.

Во втором туре за кресло президента борются нынешний глава государства, 73-летний Милош Земан и бывший президент Академии Наук Чехии, 68-летний Иржи Драгош. За Земана в первом туре проголосовали 38,56%, за Драгоша – 26,6%.

При этом шансы обоих кандидатов оцениваются, как равные.

"Думаю, результат будет очень близкий", - отметил в комментарии Укринформу эксперт Немецкого общества внешней политики Милан Нич.

Он напомнил, что трое из 6 участников первого тура призвали своих избирателей голосовать за Драгоша, однако предостерегает от того, чтобы автоматически засчитывать эти голоса данному кандидату. Многие избиратели определятся буквально в последний момент. Результат во многом будет зависеть от явки избирателей: за Земана проголосуют в основном жители села, а также электорат правых партий, за Драгоша – интеллигенция, население крупных городов. В целом в выборах могут принять участие более 8 миллионов граждан республики.

Президент республики избирается сроком на 5 лет.