Музей Гуггенхайма предложил Трампу попользоваться золотым унитазом

Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке отказался одолжить Белому дому картину Ван Гога, но взамен предложил установить в резиденции Дональда Трампа золотой унитаз. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на CNN.

Куратор Белого дома Донна Хаяши Смит в сентябре прошлого года прислала куратору Музея Гуггенхайма Нэнси Спектор электронное письмо с просьбой одолжить для президентской резиденции картину Ван Гога "Пейзаж со снегом" (1888).

Спектор ответила на просьбу вежливым "нет", но вместо этого предложила полностью функциональный туалет из чистого 18-каратного золота. Туалет под названием "Америка", созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом, был частью интерактивной экспозиции музея в течение года.

Экспонат, расположенный в туалетной комнате на пятом этаже музея, мог быть использован по прямому назначению любым из посетителей.

Куратор Музея Гуггенхайма отметила, что туалет доступен и, "возможно, президент и первая леди будут заинтересованы установить его в Белом доме ".

"Конечно, он очень ценный и хрупкий в определенном смысле, но мы готовы предоставить все инструкции по установке и уходу", - добавила она.

В Белом доме не комментируют ситуацию с картиной и унитазом.