В Польше запретили "бандеровскую идеологию"

За отрицание "преступлений" украинских националистов могут посадить на три года

В пятницу, 26 января, Сейм Польши в третьем (окончательном) чтении принял законопроект о запрете пропаганды "бандеровской идеологии" и ввел уголовную ответственность за отрицание "преступлений" украинских националистов во время Второй Мировой войны. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Do Rzeczy.

Документ поддержали большинство депутатов - 279 из 414 (все депутаты от партий PiS, Kukiz'15 i PSL и несколько оппозиционеров).

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен. Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.