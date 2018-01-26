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Главная » Мир » Порошенко о "Северном потоке - 2": Нет смысла инвестировать в ничто
На полях Давоса

Порошенко о "Северном потоке - 2": Нет смысла инвестировать в ничто

Порошенко о "Северном потоке - 2": Нет смысла инвестировать в ничто
Петр Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

Строительство газопровода РФ использует в политических целях

26.01.18 611
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Проект строительства газопровода "Северный поток-2" является чисто политическим инструментом в руках Кремля и не имеет никакого отношения к экономике. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

"Я бы хотел сказать несколько слов о "Северном потоке-2”. Они говорят, что он касается энергетики, экономики. Ничего подобного! Все это касается политики. Если вы посмотрите на цифры по "Северному потоку", то увидите, что никакой экономики там нет. Нет объяснения, почему Газпром, извините за это слово, коррумпирует некоторые европейские страны деньгами для достижения абсолютно четких политических целей", - сказал он.

Порошенко сообщил, что в прошлом году Украина обеспечила транзит в страны ЕС через свои газопроводы 94 млрд кубических метров газа.

"Нет никакого смысла инвестировать миллиарды долларов в ничто. У нас, европейцев, много планов: куда и как потратить эти деньги", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что еще одна цель "Северного потока" - разделить Европу.

"Северный поток - это тест на единство Европы", - отметил президент.

Напомним, власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода "Северный поток-2". Горное управление немецкого города Штральзунд выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на части континентального шельфа Германии.

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