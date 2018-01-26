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Главная » Мир » Марин Ле Пен хочет изменить название своей партии

Марин Ле Пен хочет изменить название своей партии

Марин Ле Пен хочет изменить название своей партии
Марин Ле Пен / Фото: politobzor.net

Кроме того, она намерена ликвидировать почетный пост, который занимает Ле Пен-старший

26.01.18 139
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Лидер французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен хочет в рамках ребрендинга изменить название своей партии. Об этом она заявила в интервью lemonde.fr, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.eu.

Кроме того, Марин Ле Пен намерена ликвидировать почетный пост, который занимает ее отец.

"Существует частично понятная ностальгия – желание сохранить название. Многие боролись, переживали под этим баннером, – сказала Ле Пен. – Однако политическая партия – это инструмент для достижения власти, а не самоцель".

Ле Пен, которая проиграла на прошлогодних президентских выборах с 34% голосов, сказала, что предложит новое название членам партии на голосование.
Она также отметила, что будет уважать мнение партии, если она проголосует за сохранение нынешнего названия.

Кроме того, Ле Пен считает, что невозможно больше сохранять символическую роль ее отца в рамках партии, считающегося почетным председателем "Национального фронта".

Напомним, Ле Пен-старший ушел с поста лидера "Национального фронта" в 2011 году, что позволило Марин Ле Пен взять партию под контроль.

Против лидера французской ультраправой партии Марин Ле Пен выдвинули обвинения в нецелевом использовании средств Европейского парламента для оплаты работы парламентских помощников, которые вместо этого работали на Национальный фронт.

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