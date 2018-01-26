Земан во время голосования ждал появления полуголой женщины

Около 20 журналистов не пустили на избирательный участок в пригороде Праги во время голосования президента Чехии Милоша Земана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio.cz.

Голосование президента Чехии произошло на фоне усиленных мер безопасности.

Сегодня, 26 января, Земан в окружении охранников пошутил об инциденте, который случился две недели назад во время голосования в первом туре выборов.

"Я просто жду, когда появится полуобнаженная женщина, но на этот раз, наверное, ее не будет", – цитирует Novinky.cz слова Земана.

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Напомним, 12 января полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш с криком "Земан – путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.