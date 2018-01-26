Кремль не выдержит разоблачения "темного капитала", - американский эксперт

В понедельник администрация США представит американскому конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" со списком российских олигархов и чиновников, которые формируют вертикаль путинской власти

Чтобы санкции против окружения президента России Владимира Путина начали работать, Запад должен объединить усилия и разоблачить "темный капитал" россиян.

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший координатор политики санкций Госдепартамента США, ведущий эксперт "Атлантического совета" Дениэл Фрид.

"Западу необходимо организоваться, чтобы раскрыть темные денежные потоки россиян. Лондон, Майами, Нью-Йорк - в этом перечне много городов. И месседж для россиян таков: если мы начнем это делать, то ваша агрессия будет иметь такие последствия, которые вы не сможете выдержать", - подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что подобные санкции должны применяться "быстро, больно и без предупреждения".

"На самом деле, это не очень практично, чтобы люди знали раньше, что могут попасть под санкции, поскольку так они скрывают свои активы", - добавил Фрид.

Эксперт считает, что перспектива для российских олигархов и политиков оказаться в списке, безусловно, привлекла внимание в Москве.

"По моему мнению, Конгресс делает все правильно, немного ортодоксально, впрочем это может быть убедительно. Цель санкций заключается в том, чтобы продемонстрировать Путину и его людям, а также всем россиянам, что на российскую агрессию против стран-соседей и против Запада есть мощный ответ", - подчеркнул он.

Ожидается, что в понедельник администрация США представит американскому конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" со списком российских олигархов и высокопоставленных должностных лиц, которые формируют вертикаль путинской власти. Кое-кто называет этот документ списком новых санкций против России. Доклад представят согласно так называемому закону CAASTA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).

Напомним, США расширили санкционый список в отношении РФ.