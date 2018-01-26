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Главная » Мир » Почуяли угрозу. В Давосе финансисты обсудили будущее криптовалют
Почуяли угрозу. В Давосе финансисты обсудили будущее криптовалют
Golos.io

Почуяли угрозу. В Давосе финансисты обсудили будущее криптовалют

С каждым днём влияние криптовалют на глобальный финансовый рынок растёт. Financial Times пообщалась с экспертами в области финансов, которые рассказали о будущем цифровых валют, а также об их плюсах и минусах

26.01.18 667
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Крупные мировые финансовые институции столкнулись с дилеммой: стоит ли осуждать криптовалюты, с помощью которых происходит отмывание денег, или же присоединиться к тем, кто инвестирует в них. Одно понятно: после того, как совокупная рыночная стоимость криптовалют выросла с $20 млрд до $540 млрд, финансовый истеблишмент больше не может игнорировать это явление, отмечает Financial Times. На этой неделе проблему впервые обсуждали в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Глубокая обеспокоенность

Блокчейн — технология для записи транзакций в системе "Биткоин" и аналогичных ей. Она позволяет зашифровать данные о чём-либо, например, о финансовых операциях или медицинских записях, которые невозможно изменить. Это защищает информацию от мошенников.

Технология основана на децентрализованном совместном использовании единой базы данных несколькими контрагентами. Это угрожает финансовым учреждениям, ведь фондовые биржи и клиринговые палаты могут быть дезинтегрированы. Крупные глобальные торговые фонды в иностранной валюте, такие как JP Morgan и Citigroup, могут проиграть, если более мелкие банки начнут использовать технологию блокчейен, у которой нет единого центра, а значит, и контролёра.

Дебаты вокруг криптовалют привели к тому, что антиглобалисты в области технологий сумели ликвидировать многие ошибки, которые они видят в сегодняшней финансовой системе, пишет Financial Times. Однако ведущих финансистов мира беспокоит, что через криптовалюты отмываются деньги, кроме того они предупреждают инвесторов о том, что этот пузырь может в любой момент лопнуть.

Озабоченность крупных финансовых институтов этой проблемой подтолкнула к дискуссии, прошедшей на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Здесь впервые обсуждают проблему криптовалютного пузыря.

Ведущих финансистов мира беспокоит, что через криптовалюты отмываются деньги, кроме того, они предупреждают инвесторов о том, что этот пузырь может в любой момент лопнуть

Адам Людвин, исполнительный директор компании Chain, которая поставляет системы блокчейна таким финансовым группам, как Nasdaq, говорит, что получает немало критических замечаний по работе криптоактивов, поскольку те переоценены и их трудно конвертировать. К тому же не все воспринимают такую валюту всерьёз. При использовании криптовалют добавляет неуверенности и то, что они нестабильны, из-за чего могут за один день сильно обесцениться.

"Основным преимуществом криптовалют остаётся невозможность остановить биткоин-платёж, поскольку это делается напрямую между двумя сторонами без посредничества центральной власти, — цитирует Людвина Financial Times. — Например, кто-то в США платит через интернет за персидскую еду и в описании платежа благодарит продавца за персидские вкусности. Банк такой платёж затормозит, так как слово "персидский" вызовет у него подозрения. С биткоином такого произойти не может".

При этом большинство банков отказываются иметь дело с криптовалютами из-за их анонимности и невозможности проследить их происхождение. Например, британские банки не предоставляют кредиты людям, которые хотят гасить их за счёт заработка на криптовалютах. Причина отказов — сомнения в чистоте этих денег.

Всех коснётся

Тем не менее многие крупные финансовые учреждения вкладывают много времени и денег в исследования потенциала технологии блокчейн. Их предполагают использовать для улучшения целого ряда действий, связанных с постторговым урегулированием на финансовых рынках и трансграничными операциями для финансирования торговли и предоставления синдицированных кредитов.

В 2017 году на Уолл-стрит появились первые признаки класса, занимающегося криптоактивами. В декабре впервые был создан фьючерский контракт на биткоин.

Также инвесторов интересуют стартапы, которые финансируются с помощью криптовалют.

В прошлом году инвестиции в криптовалютах составили более $3,4 млрд. Это первый звоночек не в пользу традиционного инвестирования, пишет Financial Times. Даже такая социальная сеть, как Telegram, в 2018 году хочет привлечь $2 млрд в криптовалюте, что составит рекордную сумму в финансировании одного проекта.

Бывший главный информационный директор UBS Оливер Бусман говорит, что пока банки не предпринимают мер в отношении криптовалют, спрос на них растёт с бешеной скоростью, особенно со стороны крупных инвесторов.

"Мы не можем отрицать, что ситуация в сфере инвестиций меняется в пользу криптовалют, — говорит Бенуа Гегран, глава по инновациям голландского банка ING. — Мир и дальше будет использовать криптовалюты, но мы их должны урегулировать".

Антоний Дженкинс, бывший босс Barclays, который входит в совет правления кошелька cryptocurrency Blockchain, считает, что влияние криптовалют на финансовые услуги и даже обычные деньги будет немалым.

По материалам Financial Times
Перевод Даниила Непочатова

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