Российские "боты" полмиллиона раз репостили сообщения Трампа в Twitter на выборах

От 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты

Русскоязычные боты около 470 тысяч раз репостили сообщения Дональда Трампа в Twitter в период президентской кампании - с 1 сентября по 15 ноября 2016 года.

Об этом говорится в материалах сотрудников соцсети, предоставленных Конгрессу США по делу о российском вмешательстве, пишет Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Такие репосты составляют около 4% от всех ретвитов, которые собрали записи Трампа в соцсети.

Отмечается, что сообщения от конкурента Трампа Хиллари Клинтон, которые также репостили российские "боты", собрали только 50 тысяч ретвитов от аккаунтов, связанных с РФ.

Twitter также обнаружил, что от 48 до 73% ретвитов записей WikiLeaks за этот же период приходятся на связанные с Россией аккаунты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заверил, что готов под присягой ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о вмешательстве РФ в выборы главы государства.