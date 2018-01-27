Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 40, ранены 140 человек

В результате взрыва в афганской столице Кабуле в районе иностранных посольств и правительственных зданий погибли по меньшей мере 40 человек, 140 получили ранения.

Об этом сообщает Tolo News в своем Twitter, передают мировые СМИ.

"Министерство здравоохранения сообщает, что число погибших возросло до 40 человек и 140 раненых во время взрыва бомбы в скорой помощи в Афганистане", - говорится в сообщении.

Ранее АР со ссылкой на министра здравоохранения Афганистана сообщало о 17 погибших и 110 раненых.

Как отметил заместитель представителя Министерства внутренних дел Насрат Рахими, нападавшему удалось пройти через один контрольно-пропускной пункт полиции, поскольку он воспользовался машиной скорой помощи. Он заявил полицейским, что везет пациента в ближайшую больницу. Автомобиль взорвался у следующего полицейского КПП.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семеро граждан Украины. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". По последним данным, в результате нападения террористов на отель погибли 40 человек – почти вдвое больше, чем сообщалось ранее.