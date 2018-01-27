Тиллерсон: США и Польша против "Северного потока-2"

Проект газопровода ставит под сомнение общую безопасность и энергетическую стабильность в Европе, давая России еще одно орудие политизации энергетики

Вашингтон и Варшава имеют общую точку зрения на проект газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), который подрывает безопасность и энергетическую стабильность Европы и дает России инструмент политического давления.

Об этом во время совместной пресс-конференции в субботу в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Укринформ.

"Польша и США вместе выступают против Nord Stream 2, который ставит под сомнение общую безопасность и энергетическую стабильность в Европе, давая России еще одно орудие политизации энергетики", - заявил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что это сопротивление относительно "Северного потока-2" содержится в "общих стратегических интересах".

"Мы глубоко верим, что Польша, которая вместе со всей Европой имеет средства для диверсификации источников энергоснабжения, является очень важной (страной) для долгосрочной безопасности Европы. Поэтому мы также поддерживаем инициативы по развитию интерконнекторов, что даст возможность достичь этой цели", - подчеркнул госсекретарь США.

В свою очередь Чапутович подчеркнул, что во время переговоров польская сторона представила американской свой критический взгляд на газопровод "Северный поток-2", который является "инструментом геополитического давления в регионе".

"Мы будем просить наших американских союзников о поддержке нашей политики в этом направлении", - заявил глава польской дипломатии.

Он отметил, что Варшава и Вашингтон имеют общий взгляд на диверсификацию источников энергоснабжения в Европе, в частности и путем транспортировки в Европу американского сжиженного газа и развития энергетических проектов в рамках проекта "Трех морей".

Министры заявили также, что стороны активно работают над углублением военного сотрудничества, в частности по покупке Польшей американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как отметил Чапутович, польская сторона хочет не только купить в США военное вооружение, но чтобы и польский оборонно-промышленный комплекс мог благодаря этому модернизироваться.

Напомним, Нафтогаз нанял лоббистов в США для противодействия строительству "Северного потока 2".