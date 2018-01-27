В Германии крепнут голоса за снятие санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов сравнил санкции ЕС против России с "мертвой лошадью".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Zeit.

Рамелов убежден, что антироссийские санкции ЕС нанесли серьезный ущерб экономике Германии и не повлияли на ситуацию в Украине. По его словам, санкции против России - это "мертвая лошадь, на которой нельзя ездить верхом".



Глава Тюрингии считает, что проблемы в Украине не могут быть решены "символической политикой, за которую расплачиваются немецкие предприятия".

Издание приводит данные Института мировой экономики (IfW) за декабрь 2017 года, согласно которым экономика Германии ежемесячно несла убытки в размере 618 млн евро в результате санкций. Особые трудности испытывают восточногерманские компании, имеющие тесные отношения с российскими компаниями.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин констатировал, что санкции США постепенно охватывают всех причастных к оккупации украинских регионов.