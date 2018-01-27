Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 95 человек

В результате подрыва автомобиля скорой помощи со смертником в Кабуле погибли уже 95 человек. Еще 158 человек получил ранения.

В Министерстве здравоохранения страны сообщают, что количество погибших может вырасти, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщали о том, что в результате взрыва в афганской столице Кабуле в районе иностранных посольств и правительственных зданий погибли по меньшей мере 40 человек, 140 получили ранения.

По данным замглавы Министерства внутренних дел Афганистана Насрата Рахими, нападавшему удалось пройти через один контрольно-пропускной пункт полиции, поскольку он воспользовался машиной скорой помощи. Он заявил полицейским, что везет пациента в ближайшую больницу. Автомобиль взорвался у следующего полицейского КПП.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".