Ничего не предвещало беды

В поисках хорошего места на парковке водитель может случайно задеть ограждение, но отделаться легким испугом за автомобиль. Если такое же случится с вертолетом, проблем может быть гораздо больше.

Именно нечто подобное произошло с вертолетом ВМФ США MH-60S Seahawk, стоящим 21 миллион долларов, на вертолетной площадке в Нью-Йорке, рассказывает Популярная механика.

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Вертолет совершил приземление во время рутинного тренировочного полета с морской базы Норфолк. Он осуществлял руление по вертолетной площадке, находящейся на Уолл-стрит, когда произошел инцидент.

Никто из двух пилотов и одного члена команды не пострадал.

Seahawk уже отремонтировали, но руководство ВМФ разбирается в произошедшем.