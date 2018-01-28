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Главная » Мир » Сторонники Навального по всей России вышли на "Забастовку избирателей"

Сторонники Навального по всей России вышли на "Забастовку избирателей"

Сторонники Навального по всей России вышли на "Забастовку избирателей"
Фото: twitter.com/ruspoker

Есть задержанные

28.01.18 1366
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В России сегодня, 28 января, проходят акции протеста единомышленников оппозиционного политика Алексея Навального – "Забастовка избирателей", целью которого является убедить избирателей не ходить на выборы президента РФ в марте. Об этом сообщает ТСН.

На Дальнем Востоке акции уже закончились – в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке.Люди вышли, несмотря на сильный мороз. В некоторых городах было -30ºС.

В большинстве городов акции не были согласованы с властью. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что за прошедшую неделю полиция пришла в 78 из 84 региональных штабов. Полицейские проводили обыск, чтобы изъять листовки и другие материалы за "призывы к несанкционированному митингу".

В "ОВД-Инфо" сообщили о задержании на акциях. В Южно-Сахалинске участницу акции задержали, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Также двух человек задержали в Самаре.

Начальника штаба в Кемерово Пахомову Ксению задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию. Кроме Пахомовой, в Кемерово задержали еще 14 человек.

На организатора акции в Южно-Сахалинске Степана Лосева составили протокол о нарушении порядка организации митинга и распространение агитационных материалов (это нарушение избирательного законодательства, хотя Навального к выборам не допустили).

Также у Навального сообщили, что полиция зашла в его Фонд борьбы с коррупцией в Москве якобы из-за звонка о бомбе в помещении. Правоохранители распилили дверь. Позже полиция заявила, что ведущий прямого эфира акций Дмитрий Низовцев сам позвонил и "заложил" бомбу в офисе ФБК.

По состоянию на 10 утра (по киевскому времени) на акциях в рамках "Забастовки избирателей" задержаны 27 человек.

Организаторы заявили, что призывают на улицы своих сторонников не за Навального, а "за себя, за свои права и за свое будущее".

"Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает к участию в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на 6 лет", – заявили инициаторы "Забастовки избирателей".

Накануне Навальный заявил, что президент Владимир Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Петербурге настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда.

По словам оппозиционера, в целом по стране в 80% случаев согласования есть, а вот в двух крупнейших городах выбрана тактика "глумления и издевательства".

"Подумайте вот о чем: остаться дома – это дать им сигнал "я готов потерпеть еще 6 лет". Таких сигналов давать им не надо. Обратные сигналы от общества нужны. Приходите. 28 января. Москва: 14-00, улица Тверская; Санкт-Петербург: 14-00, площадь Пролетарской Диктатуры", – сказал он.

Навальный сообщил, что инициативные группы из русских сообществ за пределами РФ пообещали, что выйдут в поддержку в Берлине, Вильнюсе, Нью-Йорке, Ницце, Париже, Биарицце, Вашингтоне и Праге.

Напомним, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Алексею Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Навальный назвал решение ЦИК незаконным.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность после отказа ЦИК РФ зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года – день аннексии украинского Крыма.

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