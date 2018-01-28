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Главная » Мир » Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103 человек, еще 235 – ранены

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103 человек, еще 235 – ранены

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 103 человек, еще 235 – ранены
Фото: twitter.com/TOLOnews

Террористы задействовали как минимум две машины скорой помощи

28.01.18 223
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В результате совершенного 27 января теракта в дипломатическом квартале Кабула погибли 103 человека, еще 235 – ранены. Такие последние данные предоставлены министром внутренних дел Вайсом Бармаком, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, террористы задействовали как минимум две машины скорой помощи, одна из которых была взорвана на КПП.

Ответственность за взрыв взял на себя "Талибан", а произошел теракт через неделю после их смертельной атаки на гостиницу "Интерконтиненталь".

Напомним, взрыв произошел 27 января во второй половине дня в столице Афганистана, Кабуле. Террорист-смертник взорвал на одном из КПП в квартале, где расположены иностранные посольства и много правительственных зданий, бомбу, спрятанную в машине скорой помощи.

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