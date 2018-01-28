Чудачество в законе. 5 самых необычных государственных учреждений мира

Во многих странах найдутся департаменты или целые министерства, в чью компетенцию входит занятие довольно странными с точки зрения современного человека делами. Издание Listverse рассказывает о пяти самых необычных из них

Совет чайных экспертов

Закон 1897 года о ввозе чая требовал, чтобы весь чай, импортированный в США, был проверен на соответствие высоким стандартам вкуса и запаха. Так правительство создало Совет чайных экспертов, состоящий из семи человек. Они встречались каждый день, чтобы продегустировать разные сорта и решить, какой чай можно импортировать в Соединённые Штаты, а какой нет. После тестирования экспертная группа отправляла свои предложения в Администрацию по контролю качества продуктов и лекарств (FDA). Чай, не соответствовавший требованиям, ввозить запрещали, хотя импортёр мог направить своё дело для повторного рассмотрения в Совет по чайным апелляциям, состоящий из трёх человек.

Закон о ввозе чая был отменён в США лишь в 1996 году, отмечает Listverse. Функции контроля передали FDA, аргументируя это тем, что не нужно для отдельного продукта создавать специальную экспертную комиссию, ведь качество импорта одинаково важно для всех наименований товаров.

Группа по изучению и информации о НЛО

Группа по изучению информации о неопознанных летающих объектах (GEIPAN) — французское правительственное агентство, занимающееся исследованием НЛО. Оно было создано в 1977 году как подразделение Национального центра по космосу (CNES), французского аналога НАСА.

В 2007 году GEIPAN обнародовало более 100 тыс. страниц документов, в которых анализируются сообщения людей об НЛО. Большинство из объектов, которые люди приняли за летающие тарелки, оказались облаками или Луной. Однако агентство располагает гораздо более массивным архивом. Возможно, в его файлах и находится всё самое интересное, предполагает Listverse.

Йоменская стража

Лондонский Тауэр охраняется йоменской стражей, или, как её ещё называют в народе, бифитерами (от beef — "говядина" и eater — "едок"). Они охраняют башню с момента её постройки в XI столетии, когда здесь располагалась тюрьма. Сегодня членами йоменской стражи являются отставные офицеры, которые теперь служат гидами. Один из бифитеров имеет статус хозяина воронов, на него возложена ответственность по уходу за этими птицами, обитающими в Тауэре.

История появления такой должности довольно забавна. По преданию в XVII веке король Великобритании Карл II отправил придворного астронома в башню для наблюдения за космическими объектами. Вороны, которые давно облюбовали это место, обгадили звездочёта с ног до головы. Карла II это так возмутило, что он велел убить всех птиц, но после того, как ему сказали, что изгнание воронов из Тауэра приведёт к упадку государства и нации, король тут же передумал. Вместо отстрела птиц было решено перенести обсерваторию в Гринвич, а в Тауэр отправить человека, который бы ухаживал за воронами.

Скептики поговаривают, что король Карл II никогда не издавал подобных указов и что эта легенда, возможно, появилась во время Второй мировой войны, когда Лондон постоянно бомбардировали самолёты нацистов. Чтобы сохранить веру в государство, народ придумал такую историю.

Комитет целомудрия и предотвращения преступлений, связанных с проституцией или наркотиками

Комитет функционирует в Саудовской Аравии уже много лет. Основная его задача — следить за тем, чтобы население придерживалось мусульманской морали. Специальные люди мониторят одежду граждан, следят, чтобы мужчины ходили в мечеть. Также комитет борется с колдовством: спецподразделение разыскивает ведьм и колдунов и арестовывает их.

Агентство известно своей жестокостью и иногда подвергается критике со стороны местного населения. Однажды во время пожара в школе члены комитета запретили спасать девочек, опасаясь, что те могут быть неподобающе одеты. В результате четырнадцать девочек погибли в огне.

В 2016 году правительство Саудовской Аравии лишило комитет некоторых полномочий, включая право на арест и допрос. Однако агентство всё ещё ответственно за соблюдение морали в обществе, отмечает Listverse.

Отдел по вопросам повреждённой валюты

Валютный отдел является государственным учреждением США, ответственным за бесплатную замену сильно повреждённых американских долларов. Отдел подчиняется Бюро гравировки и печати, которое занимается производством бланков для финансовых документов.

Отдел по вопросам повреждённой валюты был создан в 1866 году. За год он обрабатывает около 30 тыс. заявлений и возмещает более $30 млн. Одно из ключевых требований к обмену купюры — она должна быть повреждена минимум наполовину. Также необходимо убедить чиновников в том, что оставшаяся часть купюры действительно уничтожена.

Listverse приводит легенду о фермере, который предположил, что корова проглотила его кошелёк. Он убил животное и отправил его желудок агентству. Когда посылка прибыла в отдел по вопросам повреждённой валюты, желудок успел подгнить. Тем не менее чиновники исследовали его, нашли деньги и возместили фермеру $600.

По материалам: Listverse

Перевод Даниила Непочатова