Навального задержали на митинге в Москве

Всего на данный момент в РФ задержаны около 90 человек

Оппозиционер Алексей Навальный задержан на митинге в Москве. Организованная им акция "Забастовка избирателей" собрала несколько тысяч участников. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

На видео-трансляции с митинга, который ведется на его YouTube-канале "Навальный.LIVE" были показаны кадры, на которых сотрудники правоохранительных органов задержали Навального на Тверской площади и отвели его в автозак.

Оппозиционер сообщил о своем задержании в своем Twitter: "Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и свое будущее".

Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее. — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Окружавшие политика сторонники скандировали "Позор!" и "Мы не скот, выборам бойкот".

Митинг "Забастовка избирателей", организованный оппозиционером Алексеем Навальным, начался в 14 часов в Москве. Сторонники Навального собрались в центре Москвы на Пушкинской площади и в Санкт-Петербурге. По подсчетам корреспондентов Русской службы ВВС, на Пушкинской площади собралось несколько тысяч человек. В этих городах митинг не согласован властями.

Сторонники Навального объявили о митинге во всех городах России. По сообщению ОВД-Инфо, к 14:00 число задержанных по всей России приблизилось к 90. В Уфе задержали не меньше 28 человек, в Кемерове – 15, 10 и более в Томске. В Москве – восемь человек (вместе с сотрудниками ФБК), в Петербурге – семь. МВД еще не объявляло о количестве задержанных.

С утра 28 января в офисах ФБК в Москве прошли обыски. Директор ФБК Роман Рубанов написал в Twitter, что ведущего новостей обвиняют в заложении бомбы.

Накануне акции прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

26 января полиция задержала несколько волонтеров, выходящих из московского штаба Алексея Навального, в том числе одного несовершеннолетнего.

Навальный объявил "Забастовку избирателей" в ответ на отказ ЦИК допустить его на выборы президента. Поводов в отказе в регистрации стала непогашенная судимость политика. Оппозиционер обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах, однако инстанция отказалась рассматривать жалобу. Затем Навальный пожаловался в Верховный суд, но 26 января также получил отказ.