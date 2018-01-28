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Главная » Мир » Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны

Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны

Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны
Фото: P. Tracz/ KPRM (P. Tracz/ Chancellery of the Prime Minister of Poland)

Также Моравецкий прокомментировал строительство "Северного потока-2"

28.01.18 3635
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Наибольшей угрозой для Польши является агрессивная политика России. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico, передает Европейское радио со ссылкой на Polskie Radio.

"Таким образом я оцениваю угрозу со стороны России. По моему мнению, то, что Россия делает в Украине, очень опасно", – сказал он, отвечая на вопрос о наибольшей угрозе для Польши в данный момент.

"И что будет в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Очевидно, мы этого не знаем, но надеемся, что она этого не сделает, но лучше было бы, если бы мы имели вторую и третью линию обороны, чем если бы были лишены такого типа оружия", – сказал польский премьер.

Также Моравецкий снова высказался против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Вопреки тому, что говорит Германия, это не коммерческий проект", – сказал он.

По его словам, "Северный поток-2" сделает украинские газопроводы ненужными.

 

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