В Тихом океане нашли семерых спасшихся с парома, исчезнувшего неделю назад

Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасшихся с парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии. Об этом сообщает ВВС Украина.
"Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке, плывшей в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии", – говорится в сообщении.
На борту судна MV Butiraoi, пропавшего неделю назад, находились 50 человек. О судьбе остальных 43-х пассажиров ничего не известно.
Новая Зеландия и Фиджи оказывают помощь в поисково-спасательной операции.
Командир самолета Даррин Вебб сообщил, что самолет P-3K2 Orion заметил лодку утром 28 января.
"Экипаж сбросил им запасы воды, еды и радиоприемник. В настоящий момент с ними пытаются установить связь", – сказал он.
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Представитель координационного центра спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что эта лодка была одной из двух, находившихся на борту MV Butiraoi.
Остальных подробностей пока не сообщают.