В Тихом океане нашли семерых спасшихся с парома, исчезнувшего неделю назад

Всего пропало 50 человек

Спасатели нашли в Тихом океане семерых спасшихся с парома, пропавшего около коралловых островов Кирибати на северном востоке от Австралии. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Семерых уцелевших нашли в маленькой лодке, плывшей в Тихом океане. Их заметили с воздуха силы безопасности Новой Зеландии", – говорится в сообщении.

На борту судна MV Butiraoi, пропавшего неделю назад, находились 50 человек. О судьбе остальных 43-х пассажиров ничего не известно.

Новая Зеландия и Фиджи оказывают помощь в поисково-спасательной операции.

Командир самолета Даррин Вебб сообщил, что самолет P-3K2 Orion заметил лодку утром 28 января.

"Экипаж сбросил им запасы воды, еды и радиоприемник. В настоящий момент с ними пытаются установить связь", – сказал он.

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Представитель координационного центра спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что эта лодка была одной из двух, находившихся на борту MV Butiraoi.

Остальных подробностей пока не сообщают.