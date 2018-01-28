Бухарест намерен до конца 2018 года объединить ГТС Румынии и Молдовы

Это позволит Молдове на более выгодных для себя условиях заключить новый контракт с Газпромом

Посол Румынии в Молдове Даниэль Ионицэ считает реальным завершение строительства магистрального газопровода "Унгены-Кишинев" до конца 2018 года. Об этом сообщает Укринформ.

"В случае, если румынская компания Transgaz выиграет тендер и приобретет акции компании Vestmoldtransgaz (компания была основана для строительства газопровода "Унгены-Кишинев"), она сразу же займется строительством газопровода. На мой взгляд, вполне реально завершить строительство до конца нынешнего года", – отметил посол.

По мнению дипломата, после строительства газопровода Молдова в 2019 году сможет заключить на более выгодных для себя условиях новый контракт с российским Газпромом.

"Это стратегический проект, который призван не только обеспечить энергетическую безопасность Молдовы, но и объединить газотранспортные системы двух стран – Румынии и Молдовы", – подытожил Ионицэ.

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Ранее сообщалось, что магистральный газопровод "Унгены-Кишинев" протяженностью около 120 км станет продолжением построенного ранее молдавско-румынского газопровода "Унгены-Яссы". Предварительная стоимость проекта – около 105 млн евро. Часть средств на строительство газопровода (41 млн евро) выделяет Европейский банк реконструкции и развития, а еще 10 млн евро в виде гранта предоставляет Еврокомиссия. Остальные средства выделяются правительством Молдовы и румынским инвестором.